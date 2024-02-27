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В Кремле пояснили ситуацию с возможным участием России в Олимпиаде-2024

Песков заявил, что рекомендации по вопросу об участии атлетов РФ в ОИ сформируют

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024. Его слова приводит ТАСС.

«Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены, и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — заявил Песков.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В том числе спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Сергей Лавров обвинил МОК в желании погрузить мировой спорт в кризис.

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