Неизвестный бизнесмен подарил боксеру Кевину Джонсону «однушку» в Самаре

Американский боксер Кевин Джонсон, ставший гражданином России, получил в подарок однокомнатную квартиру в Самаре от местного бизнесмена, который любит бокс. Об этом «Газете.Ru» рассказали в федерации бокса Самарской области. Там отметили, что предприниматель не захотел публично раскрывать свое имя.

«Однокомнатную квартиру боксеру-профессионалу, ныне гражданину России, Кевину Джонсону подарил один из бизнесменов Самарской области, любитель бокса, который пожелал остаться неизвестным», — сказали там.

Промоутер Владимир Хрюнов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что для получения Джонсоном российского гражданства один из регионов должен был обратиться к президенту – и губернатор Самарской области сам выступил с такой инициативой.

«Кевин Джонсон в апреле месяце обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Процедура получения гражданства предусматривает обращение одного из российских регионов на президента. У нас уже добрые связи, и мы много турниров по боксу провели в Самарской области. [Губернатор] Дмитрий Игоревич Азаров позвонил мне и вместе со своим заместителем Фетисовым Александром Борисовичем предложил, чтобы Самара была именно тем регионом, который обратится. Плюс, было предложение сразу Кевина Джонсона устроить в Центр спортивной подготовки с учетом его большого опыта. Он будет принимать участие в подготовке боксеров Самарской области», — добавил он.

По словам Хрюнова, Джонсон рад, что будет жить в Самаре. Промоутер заявил, что переезд боксера – «большая честь» и для него, и для России.

«Сейчас идет оформление. Впереди большая работа. Вчера было 5 тысяч зрителей, и каждый хотел с ним сфотографироваться. Его полюбили. Вы видели, он по-русски заговорил. Я считаю, что это большая честь для него и для нас. Парень решил получить российский паспорт. Сейчас получил квартиру, будет работать. Он не иждивенец», — заключил он.

Американский боксер Кевин Джонсон просил у президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство еще в марте 2023 года. 9 января глава государства предоставил спортсмену гражданство. При смене паспорта Джонсон взял отчество «Владимирович». 26 февраля стало известно, что боксеру вручили сертификат на получение жилищного имущества в Самаре.

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон сразился с известным российским бойцом Вячеславом Дациком. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее Джонсон назвал благословением гражданство России.