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В России изменится работа футбольных судей

В РПЛ и Кубке России изменится формат работы VAR

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России изменится работа системы видеопросмотра (VAR). Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте организации.

Начиная с марта 2024 года, главные арбитры матчей будут обязаны озвучивать вслух принятые решения после видеопросмотра игрового эпизода через монитор. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Данный эксперимент проводится РФС под патронажем Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Подобная инициатива действует на матчах Медийной футбольной лиги (MFL), начиная с 2022 года.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что легенда «Рубина» может заменить Мбаппе в «ПСЖ».

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