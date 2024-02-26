«Гавр» оспорит дисквалификацию российского футболиста

«Гавр» подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (FFF) дисквалифицировать российского хавбека Далера Кузяева на четыре игры за удаление в матче Кубка страны. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Гавр» подал апелляцию на решение FFF по поводу четырехматчевой дисквалификации Кузяева в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF)», — говорится в сообщении.

8 февраля «Гавр» проиграл «Страсбуру» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счетом 3:1.

Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и на 81-й минуте получил прямую красную карточку за подножку, оставив команду в меньшинстве при счете 1:2. Впоследствии дисциплинарный комитет FFF отстранил россиянина на четыре игры Кубка и чемпионата страны. Он уже пропустил матчи Лиги 1 с «Ренном», «Лиллем» и «Реймсом».

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит».

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