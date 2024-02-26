Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

В Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал процедуру расследования эпизода с неприличным жестом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче с «Аль-Шабабом». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

После окончания поединка фанаты команды-соперника стали скандировать на трибунах «Месси, Месси!». В ответ португалец сначала приставил ладонь к уху, а затем продемонстрировал провокационный жест рукой рядом с пахом.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду вытер промежность шарфом соперника.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами