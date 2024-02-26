Роналду грозит наказание за неприличную реакцию на кричалку о Месси

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал процедуру расследования эпизода с неприличным жестом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче с «Аль-Шабабом». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

После окончания поединка фанаты команды-соперника стали скандировать на трибунах «Месси, Месси!». В ответ португалец сначала приставил ладонь к уху, а затем продемонстрировал провокационный жест рукой рядом с пахом.

Поединок, который состоялся в рамках 21-го тура саудовского чемпионата и прошел в Эр-Рияде, завершился победой команды Роналду 3:2. Сам португальский нападающий в этой встрече записал на свой счет гол, который он оформил с пенальти.

39-летний Роналду с 22 голами в 20 матчах является лучшим бомбардиром чемпионата.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее Роналду вытер промежность шарфом соперника.