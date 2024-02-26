Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин стал второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

close
100%
Nick Turchiaro/Reuters

Российский форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам матчей, состоявшихся 25 февраля. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

30-летний нападающий в гостевом матче с «Нью‑Джерси Девилз» (4:1) отметился голом и тремя результативными передачами. Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. Кучеров увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ, на счету которого 96 (34+62) очков в 59 играх.

Первой звездой дня выбрали нападающего «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна. Его гол принес команде победу над «Чикаго Блэкхокс» (3:2, ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадец записал в актив шайбу и три ассиста в домашней игре с «Филадельфия Флайерз» (7:6).

Ранее Панарин догнал главного тренера сборной России по голам в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами