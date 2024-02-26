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Рекордный гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Коламбусу»

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу» в НХЛ, Панарин оформил рекордный гол

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Reuters

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

В составе победившей команды голами отметились три российских хоккеиста — Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Иван Проворов. Еще одну шайбу «Коламбуса» забросил Джек Рослович. При этом Марченко, Воронков и еще один российский игрок Егор Чинахов записали в свой актив по одной результативной передаче.

За «Рейнджерс» шайбы забросили Адам Эдстрём и российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 33-й в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, российский хоккеист установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ. Свой предыдущий рекорд Панарин установил в сезоне-2019/20.

«Коламбус» одержал вторую победу в трех последних матчах. А «Рейнджерс» прервали свою длительную победную серию, которая насчитывала десять матчей.

Ранее российский нападающий увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.

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