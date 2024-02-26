Экс-защитник «Спартака» заявил, что уровень футбола в России ниже, чем в Сербии

Сербский футболист, бывший защитник московского «Спартака» Марко Петкович признался, что счет уровень футбола в Сербии на сегодняшний момент выше, чем в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В России такая проблема с футболом. Это отразилось и на уровне игры. Проблемы сразу начались с иностранцами. Думаю, все будет хорошо, когда ситуация нормализуется», — заявил Петкович.

Петкович выступал за «Спартак» с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России. На сегодняшний момент он является игроком сербского клуба «Раднички» Ниш.

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Спартак» (30) идет на пятом месте.

Ранее иностранных футболистов «Спартака» описали фразой «ни рыба, ни мясо».