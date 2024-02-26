Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Джерси» Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, завершилась победой «молний» со счетом 4:1.

Во всех четырех голах «Лайтнинг» участие принял российский нападающий Никита Кучеров. Он записал на свой счет гол и три результативные передачи. С его пасов отличились Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Брэндон Хагель.

Теперь на его счету 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, кто преодолел отметку в сто очков. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона.

Единственный гол «Дэвилз» в этом матче оформил Тайлер Тоффоли.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» после третьего поражения в четырех последних играх регулярного чемпионата находится на девятой строчке с 62 баллами в 58 играх.

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