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Чемпион UFC поцеловал руку Федору Емельяненко

Чемпион UFC Джонс назвал Федора Емельяненко одним из своих любимых бойцов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джон Джонс сказал Федору Емельяненко, что тот является одним из его любимых бойцов.

Спортсмены встретились на совместном турнире промоушенов PFL и Bellator в Саудовской Аравии.

«Я люблю тебя, Федор. Ты один из моих самых любимых бойцов навсегда. Ты и Александр. Передавай привет своему брату», — сказал Джонс, который при встрече поцеловал россиянину руку и обнял его.

В Эр-Рияде боец из команды Емельяненко Вадим Немков победил бразильца Бруно Каппелоццу.

5 февраля 2023 года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

В марте 2023 года Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, досрочно победив француза Сирила Гана. Он 11 раз защитил титул, проведя в UFС 13 лет без поражений. Всего в его активе 27 побед при одном поражении, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Немков рассказал о друзьях в зоне СВО.

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