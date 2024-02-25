«Спартак» предложили отдать Мостовому

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что доверил бы экс-игроку «Спартака» Александру Мостовому тренировать красно-белых. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется — уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».

В «Спартаке» тренер — это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать одно удовольствие. Вот команда тебе — лепи», — заявил Быстров.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Мостовой пренебрежительно высказался о первом трофее Слуцкого в Китае.