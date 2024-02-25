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Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Сиэтл»

Дубль и голевая передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Сиэтлом»

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Сиэтл Кракен» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле, завершилась со счетом 5:2 в пользу «дикарей».

В составе победившей команды дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, также он отдал голевую передачу и помог отличиться Мэтту Болди. Таким образом, он продлил свою результативную серию в НХЛ до восьми матчей, в которых набрал 18 очков. Всего в сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Также за «Миннесоту» в завершившемся матче отличились Маркус Юханссон, Болди и Дакота Мермис. Шайбы за «Кракен» забросили Винс Данн и Джордан Эберле.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд и третью в четырех последних матчах регулярного чемпионата. «Сиэтл» потерпел поражение в двух играх из последних трех в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Капризов повторил уникальный рекорд «Миннесоты».

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