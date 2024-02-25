Мать российской фигуристки рассказала, что ее поразило в Тутберидзе

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, восхитилась подходом к работе Этери Тутберидзе. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Больше всего мне нравится в нашем тренере, что она смотрит исключительно на потенциал спортсмена, сплетни не слушает и не читает.

Меня всегда поражало в Этери Георгиевне, что она не участвует в тусовках. Все тренеры ходят на банкеты после соревнований, меня тоже всегда приглашали. А она не ходит, и даже на ужинах с коллективом я ее редко видела. Она постоянно трудится, продумывает новые пути», — сказала Султаналиева.

24 февраля Этери Тутберидзе отметила свое 50-летие. В честь своего юбилея наставница получила много публичных поздравлений от деятелей спорта.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее чемпион ОИ объяснил, почему Тутберидзе отсутствует на российских соревнованиях.