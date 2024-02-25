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Феррейра на 20-й секунде выиграл главный бой турнира PFL vs Bellator

Бейдер проиграл Феррейре нокатуом на 20-й секунде боя на турнире PFL vs Bellator

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Global Look Press

24 февраля в главном событии вечера на турнире PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) американец Райан Бейдер встретился с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой и потерпел сокрушительное поражение на старте поединка.

Бой продлился один раунд и завершился победой бразильца нокаутом на 20-й секунде. Для Феррейры эта победа нокаутом стала 11-й в карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

34-летний Феррейра провел 13 поединков в смешанных единоборствах, в трех из которых потерпел поражение. Последние три боя бразильца завершились его победой. Он оказался сильнее россиянина Дениса Гольцова, американца Мориса Грина и соотечественника Матеуса Шеффеля. Все победы Феррейра добыл нокаутом.

Бейдер является бывшим чемпионом Bellator MMA в полутяжелом весе и действующим чемпионом Bellator MMA в тяжелом весе. До этого выступал в UFC. В его активе 38 боев в смешанных единоборствах (31 победа, семь поражений и один несостоявшийся бой).

Ранее сообщалось, что Немков одержал дебютную победу в тяжелом весе на турнире PFL vs Bellator.

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