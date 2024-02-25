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Чемпион ОИ объяснил, почему Тутберидзе отсутствует на российских соревнованиях

Маринин заявил, что Тутберидзе может не мотаться на российские соревнования

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РИА Новости

Олимпийский чемпион Максим Маринин считает, что Этери Тутберидзе необязательно посещать лично все российские старты. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Есть штаб, где распределены роли, я же не знаю изнутри, как это работает. Она всех внутри страны знает. Что она увидит на российских стартах, чего не видела раньше? Затем и есть тренеры в штабе, которые ездят по внутренним стартам, а она занимается другими делами. Новый прекрасный каток, наверняка есть административные, хозяйственные дела, которыми можно заняться в Москве. Чего мотаться, когда ты можешь не мотаться?», — сказал Маринин.

Тутберидзе пропустила прошедшую в середине февраля Спартакиаду. Ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли серебро, а Аделия Петросян стала первой в женском одиночном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее был назван секрет успеха Тутберидзе.

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