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Назван секрет успеха Тутберидзе

Жулин заявил, что секрет успеха Тутберидзе заключается в трудоголизме

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин признался, что очень уважает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова передает «Советский спорт».

«Конечно, хотелось бы поздравить Этери Георгиевну с днем рождения. Я ее очень уважаю. Думаю, весь секрет ее успеха кроется в трудоголизме, она невероятно много работает, я это знаю не понаслышке. На сегодняшний момент она тренер номер один», — сказал Жулин.

24 февраля Этери Тутберидзе отметила свое 50-летие. В честь своего юбилея наставница получила много публичных поздравлений от деятелей спорта.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Тарасова отреагировала на слова Винер, сравнившей ее с Тутберидзе.

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