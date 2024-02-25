Назван секрет успеха Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин признался, что очень уважает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова передает «Советский спорт».

«Конечно, хотелось бы поздравить Этери Георгиевну с днем рождения. Я ее очень уважаю. Думаю, весь секрет ее успеха кроется в трудоголизме, она невероятно много работает, я это знаю не понаслышке. На сегодняшний момент она тренер номер один», — сказал Жулин.

24 февраля Этери Тутберидзе отметила свое 50-летие. В честь своего юбилея наставница получила много публичных поздравлений от деятелей спорта.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Тарасова отреагировала на слова Винер, сравнившей ее с Тутберидзе.