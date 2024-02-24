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Россиянка проиграла в первом в карьере финале турнира WTA

Теннисистка Калинская проиграла Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла стать победительницей турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В финале она проиграла Ясмине Паолини. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 5:7 в пользу итальянки.

25-летняя Калинская впервые в карьере играла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). По ходу этой недели она обыграла первую и третью ракетку мира — польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.

Турнир в Дубае относится к категории WTA-1000, выше по рангу только соревнования «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA. Победительница получит $523,4 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — $308,3 тыс. и 650 очков.

Из россиянок в одиночном разряде турнир WTA-1000 выигрывала Елена Дементьева (2008).

В обновленном рейтинге WTA Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. В нынешнем сезоне она в одиночном разряде одержала 13 побед при четырех поражениях.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее российский теннисист выиграл шестой титул ATP в карьере.

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