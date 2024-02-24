Тарасова отреагировала на слова Винер, сравнившей ее с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Матч ТВ» отреагировала на сравнение с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

24 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила мнение, что Тутберидзе уже находится на одном уровне с Тарасовой.

«Ирина Александровна сказала, ну хорошо. Я работала во всех видах фигурного катания. Получится ли в будущем в других видах у нее? У Тутберидзе еще по‑всякому получится, она еще молодой человек», — заявила Тарасова.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Тарасова воспитала олимпийских чемпионов в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее чемпион раскрыл правду о характере Тутберидзе.