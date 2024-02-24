Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тарасова отреагировала на слова Винер, сравнившей ее с Тутберидзе

Тренер Тарасова: у Тутберидзе еще по‑всякому получится, она еще молодой человек

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Матч ТВ» отреагировала на сравнение с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

24 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила мнение, что Тутберидзе уже находится на одном уровне с Тарасовой.

«Ирина Александровна сказала, ну хорошо. Я работала во всех видах фигурного катания. Получится ли в будущем в других видах у нее? У Тутберидзе еще по‑всякому получится, она еще молодой человек», — заявила Тарасова.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 50 лет. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Тарасова воспитала олимпийских чемпионов в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее чемпион раскрыл правду о характере Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами