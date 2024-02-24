Назван единственный фактор, за счет которого «Спартак» может победить «Зенит»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил, что красно‑белые могут победить петербургский «Зенит» только за счет эмоций. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Объективно «Зенит» сильнее «Спартака». У них два сильных состава, против такого сложно играть. «Спартак» может выиграть только за счет эмоций, куража. Если взглянуть сухо — то «Зенит» сильнее. Но я всегда верю в победу. Если заранее думать о поражении, результата точно не будет», — заявил Тарпищев.

В первом матче после рестарта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт‑Петербурге. Игра пройдет 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Спартак» (30) идет на пятом месте.

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