Аршавин: «В мое время вместо компьютерных игр выпивали»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не понимает, как следить за киберспортивными соревнованиями турнира «Игры будущего». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в его бытность сверстники вместо компьютерных игр предпочитали проводить время за распитием спиртных напитков.

«Сейчас посмотрел, как играют в Counter-Strike и Dota, ничего не понял. Просто смотришь компьютерную игру. Я очень мало играл в игры. В мое время не играли, в мое время только пили», — заявил Аршавин.

Экс-игрок «Зенита» ушел из футбола в 2018 году. После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

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