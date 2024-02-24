Сестер Авериных сравнили с Кабаевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в интервью Sport24 заявила, что сравнивать спортивные достижения гимнасток Алины Кабаевой и сестер Авериных не имеет большого смысла.

По ее мнению, все спортсменки проявили себя во время карьеры успешно.

«Сложно проводить такие сравнения. Все-таки у Алины Кабаевой побольше достижений. Она олимпийская чемпионка и сравнивать ее с сестрами Авериными бессмысленно. Зачем их сравнивать? Не вижу в этом смысла», — заявила Шишкина.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

Ранее сообщалось, что сестры Аверины могли стать участницами «Ледникового периода».