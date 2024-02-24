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Сын легенды «Реала» будет играть с Месси

Сын легенды «Реала» Редондо перешел в «Интер Майами» Лионеля Месси

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

Полузащитник Федерико Редондо стал новым футболистом «Интер Майами», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист пополнил состав американской команды, перейдя из «Архентинос Хуниорс». Контракт опорного хавбека рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на год. Федерико Редондо дебютировал в аргентинском чемпионате в 2022 году. За это время в чемпионате страны он провел 58 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Федерико Редондо — сын бывшего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Аргентины Фернандо Редондо.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду по популярности в США в 4 раза.

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