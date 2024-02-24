Российская теннисистка объяснила свою сенсационную победу над первой ракеткой мира

Российская теннисистка Анна Калинская объяснила, за счет чего ей удалось обыграть представительницу Польши, первую ракету мира Игу Свентек в полуфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Она великолепный игрок. Я понимала, что, если не буду оставаться собранной и играть агрессивно, она меня уничтожит. В этом и был мой план — пытаться играть агрессивно, заставлять ее бегать. Я рада, что выиграла, и счастлива, что мне выпала возможность сыграть с ней. Уверена, мы еще не раз встретимся на корте», — сказала Калинская в интервью на корте.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 66% мячей с первой подачи.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР объяснили, за счет чего россиянка смогла сенсационно обыграть первую ракетку мира.