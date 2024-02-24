Подписавший контракт с ЦСКА игрок «Зенита» мог уехать в чемпионат Италии

Cооснователь агентства A2M Александр Маркелов в интервью «СБГ Шоу» рассказал, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, подписавший контракт с московским ЦСКА, мог пополнить состав итальянской «Болоньи», выступающей в Серии А, летом 2023 года.

«У нас спрашивали про Кругового. Интересовалась «Болонья», я набирал агенту, спрашивал (об этом). Это было летом 2023 года. Круговой и агент смотрели в эту сторону. Какую зарплату могла дать «Болонья»? От 500 тысяч евро до миллиона», — заявил Маркелов.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее стало известно, почему сорвался переход Кругового в ЦСКА зимой.