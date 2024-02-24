Сестры Аверины могли стать участницами «Ледникового периода»

Серебряный призе Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что завершившие спортивную карьеру гимнастки Дина и Арина Аверины вели переговоры о своем участии в проекте «Ледниковый период», однако сделали упор на своих соревнованиях. Его слова приводит «Советский спорт».

«По поводу их участия в «Ледниковом периоде» могу сказать, что у нас уже были предварительные переговоры, девочки даже начинали тренироваться. Но все-таки тогда они приняли решение сделать упор на свою спортивную карьеру, продолжить выступать, поэтому их участие не состоялось», — заявил Авербух.

О решении Авериных завершить карьеру 23 февраля сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова поблагодарила Винер за яркую карьеру сестер Авериных.