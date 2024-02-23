Аршавин сравнил общение с Путиным и игру за «Арсенал»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что общался с президентом России Владимиром Путиным на протяжении четырех минут после церемонии открытия «Игр будущего». Его слова приводит Metaratings.

«За «Арсенал» я выступал четыре года. С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее», — заявил Аршавин.

Экс-игрок «Зенита» ушел из футбола в 2018 году. После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее стало известно, почему сорвался переход Данила Кругового в ЦСКА зимой.