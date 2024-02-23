Стал известен лучший гонщик третьего дня тестов в Бахрейне

Гонщик итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер стал самым быстрым по итогам третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Бахрейне.

Представитель Монако по итогам сессии преодолел 74 круга, лучший из которых за 1 минуту 30,322 секунды. Второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, отставший от Леклера на 0,046 секунды. Третьим в итоговом протоколе стал Гуаньюй Чжоу из команды «Стейк», который уступил лучшему времени 0,325 секунды.

Отмечается, что Леклер и Расселл прошли свои лучшие круги на более мягких шинах С4.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Новый сезон главной гоночной серии мира стартует 29 февраля, в этот день пройдут первые заезды свободной практики Гран-при Бахрейна. Гонка пройдет 2 марта и начнется в 18:00 по московскому времени.

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