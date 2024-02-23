Аршавин: за Валиеву обидно, если честно

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как пообщался перед церемонией открытия «Игр будущего» в Казани с фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

Экс-футболист заявил, что испытывает досаду из-за ситуации с 17-летней спортсменкой.

«Когда ждали церемонию открытия, общались с Камилой Валиевой, ничего особенного. Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно», — заявил Аршавин.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее Андрей Аршавин поделился эмоциями от встречи с Владимиром Путиным.