Сестры Аверины прокомментировали решение уйти из спорта

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины объяснили решение завершить профессиональную спортивную карьеру желанием попробовать себя в чем-то новом. Их слова приводит Sport24.

«Мы думали давно, разговаривали с Винер. Надо было все осознать и принять. Новый этап начинается в жизни, он будет сложный и насыщенный», — заявила Дина.

«Гимнастика останется с нами, мы продолжим выступать в шоу», — заявила Арина.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд отказал в апелляции ОКР о приостановке членства в МОК.