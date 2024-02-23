Гимнастки Аверины завершили карьеру

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины официально завершили выступления на соревнованиях. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер по окончании праздничного концерта, посвященного дню защитника Отечества.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли огромный путь, спасибо им за это», — заявила Винер.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд отказал в апелляции ОКР о приостановке членства в МОК.