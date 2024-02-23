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Аршавину предложили пойти в политику

Колосков: Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Андрей Аршавин не затерялся в руководящих должностях в российском футболе. Об этом он заявил Sport24.

«Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику.

Что касается Андрея в Госдуме, то ему надо бы конкретно заняться работой в нашем футболе. Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде. Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», — сказал Колосков.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

Ранее экс-игрок «Динамо» рассказал о работе в КГБ.

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