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Украинские клубы показали худший результат в еврокубках за последние 16 лет

Украинские клубы провели провальный сезон в еврокубках за последние 16 лет

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РИА Новости

23 февраля завершился ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы между «Марселем» и украинским «Шахтером». Французский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Судаков открыл счет на 12-й минуте с пенальти, а затем Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр и Жоффрей Кондогбиа принесли победу «Марселю». По сумме двух встреч французский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, в еврокубковых турнирах не осталось ни одной украинской команды. За весь сезон украинские клубы набрали 20,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это худший результат для Украины с сезона-2007/2008.

В Лиге конференций луганская «Заря» не смогла выйти из группы, а «Шахтер» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и спустился в турнир рангом ниже.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее определились все пары 1/8 финала Лиги Европы.

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