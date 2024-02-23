Тренер Милохина рассказал, чем его удивил блогер в своем дебютном бою

Тренер российского тиктокера Дани Милохина Зорик Степанян рассказал, чем его удивил блогер в своем дебютном боксерском поединке. Его слова приводит Sport24.

«Своей собранностью. Несмотря на то что Даня правша, у него хорошо работала и левая рука, всегда была на месте. Сказал ему перед боем: «Что бы ты ни хотел сделать со своим соперником, делай все через свою переднюю руку!» Эта была самая главная просьба, которую он беспрекословно выполнил», — заявил Степанян.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Николай Валуев заявил, что блогера Милохина не ждут в России.