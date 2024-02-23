Овечкин повторил редкое достижение ветеранов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и повторил редкое достижение среди игроков в возрасте 38 лет и старше.

Нападающий отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с »Тампой-Бэй Лайтнинг», который завершился со счетом 5:3.

Капитан столичной команды стал первым игроком в НХЛ за последние десять лет в возрасте 38 лет или старше с 10-матчевой серией с набранными очками. В сезоне-2013/2014 подобной серией отметился канадский нападающий Мартен Сан-Луи. Такого же результата в этом возрасте добивались Дэйв Кеон (1979/1980), Бретт Халл (2002/2003) и Сергей Гончар (2012/2013).

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

«Вашингтон» с 60 очками идет на девятой строчке в Восточной конференции НХЛ. Победа над «Тампой» стала для «столичных» третьей подряд в регулярном чемпионате.

Ранее в США назвали проблему, которая мешала Овечкину забивать.