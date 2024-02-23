Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Вашингтону», Овечкин не забил

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз».

В составе «столичных» голы оформили Николя Обе-Кюбель, Коннор Макмайкл, оформивший дубль, Энтони Манта и Расмус Сандин. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал одну голевую передачу.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Брэндон Хагель, Ник Пол и Тайлер Мотт. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал одно очко, выступив ассистентом для Хагеля.

В текущем сезоне Кучеров сыграл 57 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 59 результативных передач. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

Ранее в США назвали проблему, которая мешала Овечкину забивать.