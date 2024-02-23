Тутберидзе раскрыла свое отношение к критике

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, как относится к критике в свой адрес, отметив, что нужно быть независимым от общества. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть. Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику...», — сказала Тутберидзе в эфире телеканала «Пятница».

В эфир не был включено завершение фразы, однако в титрах было написано «Мне до лампочки».

Тутберидзе пропустила Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. Ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли серебро в парном катании, а одиночница Аделия Петросян стала первой в женском одиночном катании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Тутберидзе упрекнули в потере интереса к тому, что происходит в России.