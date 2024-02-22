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Российский футболист вышел в 1/8 Лиги Европы вместе со своим клубом

Лунев в составе «Карабаха» стал участником 1/8 финала Лиги Европы

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Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В матче 1/16 финала Лиги Европы азербайджанский «Карабах» проиграл португальской «Браге» со счетом 2:3. По итогам двух встреч счет 6:5 в пользу «Карабаха», который выходит в следующий раунд турнира.

За пять минут до конца матча «Карабах» проигрывал 0:2. Голами отметились Рожер Фернандеш (70-я минута) и Альваро Джало (83-я минута). В добавленное время Матеус Силва отыграл один мяч. На 115-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота Андрей Лунева, который реализовал Симон Банза. На 122-й минуте Нериман Ахундзаде снова сократил отставание и установил окончательный счет.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее игрок «Реала» объявил о возвращении в сборную Германии перед Евро.

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