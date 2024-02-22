Российский футболист вышел в 1/8 Лиги Европы вместе со своим клубом

В матче 1/16 финала Лиги Европы азербайджанский «Карабах» проиграл португальской «Браге» со счетом 2:3. По итогам двух встреч счет 6:5 в пользу «Карабаха», который выходит в следующий раунд турнира.

За пять минут до конца матча «Карабах» проигрывал 0:2. Голами отметились Рожер Фернандеш (70-я минута) и Альваро Джало (83-я минута). В добавленное время Матеус Силва отыграл один мяч. На 115-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота Андрей Лунева, который реализовал Симон Банза. На 122-й минуте Нериман Ахундзаде снова сократил отставание и установил окончательный счет.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

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