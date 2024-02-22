Игрок «Реала» объявил о возвращении в сборную Германии перед Евро

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в своих социальных сетях заявил о возвращении в сборную Германии в преддверии домашнего чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году.

«С марта я снова буду играть за Германию. Почему? Потому что об этом меня попросил тренер. Я готов к этому и уверен, что с командой на чемпионате Европы нас ждет гораздо большее, нежели то, на что рассчитывают болельщики», — написал Кроос.

Кроос объявил об уходе из национальной команды после провального чемпионата Европы 2020 года. Тогда сборная Германии вышла из группы, но в первом же раунде плей-офф уступила англичанам со счетом 0:2.

В активе 34-летнего футболиста более 100 матчей за сборную Германии. В ее составе он становился чемпионом мира 2014 года, а также дважды выигрывал бронзу чемпионатов Европы (2012 и 2016).

В текущем сезоне Кроос выходил на поле в 24 матчах чемпионата Испании, отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. После 25 матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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