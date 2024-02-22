Экс-игрок сборной России и «Зенита» перешел в «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 35-летним полузащитником Алексеем Ионовым.

«ФК «Урал» подписал контракт с атакующим полузащитником Алексеем Ионовым. За нашу команду он будет выступать под 11-м номером.

В расположении нашей команды футболист появится совсем скоро. Ждем встречи», — сказано в сообщении.

Последним клубом 35-летнего футболиста был «Ростов». Он покинул команду летом 2023 года в статусе свободного агента. Также Ионов известен по выступлениям за «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Анжи», «Кубань» и «Зенит», воспитанником которого является.

Также в активе Ионова 39 матчей в составе сборной России.

Перед стартом сезона «Урал» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Урал» сыграет с «Ахматом» в гостях.

Ранее «Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки на сезон в РПЛ.