Валиева рассказала, за что благодарна Путину

Российская фигуристка Камила Валиева в своих социальных сетях оценила вклад президента России Владимира Путина в организацию «Игр будущего».

«Россия — первая страна, которая устраивает такой международный турнир. И в этом огромная заслуга нашего президента. Я ему безумно благодарна», — написала Валиева.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы, а всю сборную России – золота командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Медведев назвал паскудной историей недопуск России на ОИ-2024.