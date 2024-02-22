«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки на сезон в РПЛ

Петербургский «Зенит» убрал из заявки своей команды на оставшуюся часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму.

В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями. В игре 7-го тура РПЛ против ЦСКА бразилец побежал через скамейку запасных своей бывшей команды, чтобы праздновать гол в ворота Акинфеева. На тот момент игрок уже покинул поле, но в своем забеге совершил максимальное ускорение среди всех футболистов, участвовавших в этом матче.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

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