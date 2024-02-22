Чемпионов РПЛ предложили чествовать в Кремле

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что сильнейших футболистов России можно чествовать в Кремле.

По его мнению, встречи чемпионов России с главой государства могут стать хорошей традицией.

«Президент всегда приглашал олимпийцев в Кремль, но про футболистов не слышал. Чемпионов России можно тоже там чествовать, это может стать хорошей традицией. Футболисты могут познакомиться с президентом, задать вопросы. Но пока, видимо, времени на такие встречи сейчас нет», — заявил Тарханов.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

«Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

Ранее экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал Сергея Семака желаемым тренером по мнению болельщиков.