Экс-игрок ЦСКА назвал Семака желаемым тренером для команды

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью Legalbet заявил, что болельщики армейского клуба хотели бы видеть Сергея Семака на посту главного тренера.

По его мнению, специалист великолепно проявляет себя во главе «Зенита», что может в дальнейшем стать подспорьем.

«Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны во время выступлений за ЦСКА, поэтому, полагаю, каждому болельщику армейцев хотелось бы видеть Сергея Богдановича в качестве главного тренера красно-синих. Это абсолютно адекватное желание, несмотря на столь долгую и успешную работу в «Зените», — заявил Хомуха.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. За время работы в петербургском клубе специалист выиграл пять чемпионатов России, Кубок России и четыре Суперкубка России. Сине-бело-голубые после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

«Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов.

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