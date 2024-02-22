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В РФС объяснили, зачем Аршавин попросил у Путина сделать российскую FIFA

В РФС объяснили, зачем Аршавин попросил у Путина сделать российский аналог FIFA

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью РИА Новости заявил, что предложение экс-форварда петербургского «Зенита» Андрея Аршавина президенту Владимиру Путину о создании российского футбольного симулятора вряд ли является личной задумкой футболиста.

По его мнению, с большой долей вероятности Аршавин озвучил коллективное предложение.

«У меня есть ощущение, что это не просто фантазия Аршавина, а какая-то коллективная просьба. Я во всяком случае не думаю, что он сам вдруг решился обратиться к Путину с этой просьбой. Поэтому это было закономерно, учитывая то, что это произошло на «Играх будущего» и было абсолютно в тему», — заявил Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее в РФС заявили, что Владимир Путин не может повлиять на международную ситуацию в футболе.

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