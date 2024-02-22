Почетный президент РФС: Путин не может повлиять на международную ситуацию в футболе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью РИА Новости заявил, что президент России Владимир Путин не может поспособствовать на разрешение проблем в международном футболе.

По его словам, глава государства негативно относится к политике двойных стандартов в спорте, из-за которой российские спортсмены не имеют возможности соревноваться с зарубежными коллегами.

«Повлиять на международную ситуацию в футболе Владимир Владимирович никак не может. Он уже выражал свое отношение к политике двойных стандартов в спорте. Текущих проблем у РФС, которые бы требовали решений президента, нет. Все законы, которые были нужны, приняты, у РФС отложены полные контакты со всеми сторонами», — заявил Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, зачем попросил Владимира Путина создать российский аналог FIFA.