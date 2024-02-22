В Олимпийском комитете России рассказали о перспективах участия на Играх в Париже

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью РИА Новости заявил, что президент Владимир Путин попросил определиться с окончательным решением вопроса об участии российских спортсменов на Играх в Париже.

По его словам, в настоящий момент ОКР взвешивает все за и против.

«Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что ОКР и Минспорта должны окончательно определиться по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх в условиях дискриминации. Он сказал, что перед принятием решения нужно все проанализировать. Вот сейчас этим анализом и занимаемся», — заявил Поздняков.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Олимпийские игры — 2024 было объявлено в декабре 2023 года.

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