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Аршавин рассказал, зачем попросил Путина создать российский аналог FIFA

Аршавин объяснил, почему попросил Путина создать российский футбольный симулятор

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать российский футбольный симулятор. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, создание отечественной футбольной игры назревало давно.

«По-моему, идея российского аналога FIFA витала в воздухе давно. Какая-то часть работы в этом направлении вроде бы ведется. Не знаю, что в итоге получится, но надеюсь, что все будет хорошо», — заявил Аршавин.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее российский футболист «Зенита» рассказал о чувстве одиночества в команде.

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