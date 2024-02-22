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Роднина объяснила, почему Путин поддерживает Валиеву

Роднина объяснила фразой «мы своих не сдаем», почему Путин поддерживает Валиеву

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «Матч ТВ» заявила, что отстраненную из-за допинга фигуристку Камилу Валиеву поддерживает не только президент России Владимир Путин, но и вся страна.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

«Да, Владимир Владимирович поддержал Камилу таким жестом. Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы же своих не сдаем», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее Татьяна Тарасова оценила поддержку Камилы Валиевой со стороны Владимира Путина.

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