Тарасова оценила поддержку Валиевой со стороны Путина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что поддержка фигуристки Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина раскрывает его как настоящего человека. Своим мнением она поделилась с ТАСС.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

На вопрос, что значит поддержка Валиевой со стороны президента России, Тарасова ответила: «Это очень важно, президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы. На олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России завоевала золото, а после дисквалификации она также была лишена этой медали, а российской команде присудили бронзу.

Ранее Захарова заявила, что Валиеву хотели уничтожить.