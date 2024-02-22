Экс-тренер «Спартака» о налоге на иностранцев: для больших клубов вообще ни о чем

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает неоправданным возможное внедрение налога на иностранных футболистов. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Ну что это за деньги для таких клубов как «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Это ни на что не повлияет. Остальные клубы в большинстве своем не используют легионеров. В Первой лиге вообще только бесплатно берут иностранцев. Так что покупкой легионеров занимается максимум половина клубов РПЛ. Это налог на РПЛ. Те цифры, которые есть, для больших российских клубов вообще ни о чем», — заявил специалист.

21 февраля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что с сезона-2024/25 в тестовом режиме может быть внедрен налог на легионеров.

Футбольный чиновник заявил, что подобная мера должна стимулировать клубы к увеличению количества игрового времени для доморощенных россиян.

В феврале 2022 года появилась информация, что за каждую минуту, проведенную легионером на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

Ранее футболиста «Спартака» сравнили со звездой Серии А.